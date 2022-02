La Liendra reveló cómo filtraron video íntimo donde aparece con su novia; lanzó una advertencia

El influenciador Mauricio Gómez, conocido popularmente como La Liendra, ha sido tendencia en redes sociales junto a su novia, Dani Duke, luego de que se filtrara en las últimas horas un video íntimo de ambos, mientras preparaban un viaje a España para ir a ver al partido de la Champions League que se jugará este miércoles 23 de febrero entre el Atlético de Madrid y el Manchester United.

Aunque la pareja de jóvenes había guardado silencio al respecto, este lunes la Liendra se refirió al respecto, no sin antes afirmar que ya saben quién filtró el video, cómo ocurrió, y advirtió que tomarán las medidas legales pertinentes contra esa persona.

“Para nadie es un secreto que se filtró un video de mi novia y yo en la intimidad. Estamos demasiado sorprendidos. Es un video que teníamos para nosotros dos, algo que como pareja habíamos hecho. Y una persona malintencionada, con mucha maldad, le cogió el celular a mi novia y lo que hizo fue sacar el video y filtrarlo en las redes sociales”, dijo La Liendra a través de sus historias de Instagram.

Además, el joven influenciador se mostró arrepentido por haber grabado junto a su novia ese video, pues recalcó que le duele lo que ha tenido que soportar en estos momentos Dani Duke.

”Me duele porque Daniela no merece esto (...) Para mí esta mujer que tengo al lado es una princesa, es una dama, es una empresaria, excelente amiga y novia. Y como novio me duele ver cómo alguien pudo haber expuesto la intimidad de ella y yo de esa forma”, manifestó.

Y agregó en el video refiriéndose a lo ocurrido: “Díganme qué estamos haciendo que una pareja no haga. ¿No podemos tener relaciones sexuales? ¿No podemos estar los dos? No estamos haciendo nada malo, no estamos robando, no estamos matando (...) La persona que hizo esto dejó una prueba muy contundente y ya le vamos a tirar con todo el peso de la ley (...) Vamos a utilizar ese poco de abogados que pagamos y a esa persona le vamos a tirar con todas las de la ley. (...) Una persona tan basura como la que hizo esto no merece nada”.

Por último, advirtió que no se referirá mas al respecto.

Exnovia de La Liendra se le burló por video íntimo con Dani Duke

Tras la viralización de la grabación, la pareja de influenciadores ha recibido todo tipo de comentarios de sus miles de seguidores.

Luisa Castro, exnovia del creador de contenidos colombiano, también se pronunció con respecto a este tema y compartió este domingo una imagen para hacer alusión a la pieza audiovisual.

Mediante las historias de Instagram, la modelo pereirana aprovechó el momento para burlarse de su expareja sentimental y publicó inicialmente la postal. Sin embargo, la eliminó horas después.

En la imagen, que fue difundida rápidamente por algunas páginas de chismes en Instagram, se puede apreciar a una persona ‘lavándose’ los ojos con Clorox, demostrando cierto desagrado por lo que observó.

La Liendra y Dani Duke no se han pronunciado hasta el momento con respecto a este video íntimo. Cabe recordar que la pareja ha manifestado en repetidas oportunidades que su relación es bastante sólida.