Jessica Cediel provoca las críticas de sus seguidores con sensual foto: ¿qué respondió la presentadora?

Los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar por alto un detalle que se le escapó a la colombiana.

Si algo tienen ciertos usuarios de las redes sociales es que no dejan pasar ni un solo detalle en las fotografías que comparten los famosos. Esta vez fue la ‘lupa’ de los seguidores de Jessica Cediel la que encendió la cuenta de Instagram de la presentadora colombiana.

En la tarde de este 7 de julio, la famosa compartió una serie de fotografías en las que lucía un top tejido, de color beige. Vestía, además, un jean y una flor amarilla adornaba su cabello. Hasta ahí, nada extraño.

“Tú no eres bebecita… tú eres bebesota”, escribió Cediel en la descripción que acompañó las imágenes. “Recuerda que entre más dura sea la batalla, más grande será la victoria”, añadió.

Sin embargo, entre los elogios de sus fanáticos se escaparon ciertos comentarios en los que los usuarios llamaban la atención sobre un detalle que se le ‘escapó' a Cediel en la primera foto.

“Se ve todooo”. “Alcanzo a ver una sombrita”. “Se te nota un poco el pezón, ¿o es el bra?”. Escribieron algunas personas en la barra de comentarios de la publicación. A lo que se referían era a una esquina curvada de un color más oscuro de su piel, el cual se notaba por debajo del top que vestía.

“¡Uy, tremendo! Para que vean que la fama y el dinero nunca es suficiente. Le tocó subir fotos mostrando el pezón para poder llamar más la atención”, expresó otro de los usuarios que se sumó a las críticas.

Frente a la reacción de sus seguidores, la reconocida presentadora no tardó en responder por medio de un par de historias en su cuenta de Instagram. Para ella, el suceso no era para tanto, indicando además que estaban muy equivocados quienes manifestaron que andaba mostrando de más.

“Para los chismosos... No es el pezón, ¿están mal de la vista o qué?”, se lee en una de las historias que compartió Cediel. Adicionalmente, escribió que ni se le asomaba nada en las fotografías ni mucho menos, todo era solo un malentendido.

“Es el protector del pezón lo que se ve, ¡yo no le veo el alboroto!”, exclamó también. “¿No ven que brilla? Tiene otro color y es de plástico”, detalló. Esta historia fue acompañada con una pista musical de El chavo del ocho, quizá en un tono irónico por la confusión de los que encendieron la ola de críticas.

“Por eso antes no había montado este video, pero ya que algunos dan lora, pues tomen lora”, dejó escrito sobre otro video que siguió a la primera publicación, en la que aparecía bailando.

“Se asoma, se esconde, pero no es mi pezón”, indicó Cediel.

El mensaje de Jessica Cediel a Duque y Petro

La modelo, en sus historias de Instagram, dijo con buena actitud que es importante que el Gobierno se fije en el estado de las vías, pues aunque en esta ocasión solo fue un neumático estallado, en otra oportunidad podría presentarse una tragedia u otras situaciones que no se pueden solucionar con facilidad, fue el mensaje que entregó tras tener un percance en la carretera.

“Hola, familia linda, paso por aquí a contarles nuestra choco-aventura de la noche. Yo sé que más de uno se va a sentir identificado. Veníamos por la Autopista Norte (Bogotá), sentido norte-sur y como la Autopista Norte está impecable, parece una pista de avión, no tiene un hueco, no tiene un cráter, no tiene un desnivel, pues, señoras y señores, lo que se imaginan, se nos pegó una estallada la llanta, impresionante”, dijo.

“Por favor, señor Gobierno de Colombia, entrante, saliente, lo que sea que ustedes quieran opinar, inviértanle a la malla vial del país, pa’ que los carritos no sufran tanto. Yo sé que más de uno se siente identificado con esto. Hay que sacarle una sonrisa a la vida”, expresó Cediel.