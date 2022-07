“No da risa”: Tatán Mejía contó fiasco que vivió con una compra que hizo por internet

Tatán Mejía no tiene freno y eso lo ha demostrado con su reciente participación en MasterChef Celebrity 2022, en que se convirtió en uno de los grandes favoritos para quedarse con el título del ganador. Su paso por la cocina más famosa de la televisión despertó todo tipo de reacciones entre el público, ya que algunos lo apoyaban y otros lo criticaban por su instinto competitivo.

El participante, que se encuentra entre los posibles finalistas de la cuarta temporada del reality del canal RCN, ha sido protagonista de una serie de noticias que mencionan su evidente talento gastronómico, las ocurrencias que tiene con sus hijas y la relación que lleva actualmente con los otros famosos que compartieron set con él en esta experiencia.

Recientemente, el motociclista fue centro de comentarios en redes sociales, debido a una inesperada y graciosa anécdota que contó en las historias de su cuenta oficial de Instagram. El deportista aprovechó este espacio digital para soltar algunas risas en medio de una desafortunada situación que pasó con una compra por internet.

En el clip se puede detallar a Mejía grabándose en modo selfie, mientras se va acercando a una mesa donde tiene ubicada una caja. El famoso deportista reveló que había optado por cambiar su tablet debido a algunos daños que presentaba, pero le terminó llegando lo que no era.

“Les quiero contar algo que me acabó de pasar, parece chiste, pero no da risa, no da risa, no. A mí se me había dañado mi tablet, si o qué, ahí está partida en la esquina”, dijo el colombiano en un clip, en el que mostró un poco de lo desportillada que estaba la pantalla de su artefacto tecnológico en uno de los laterales.

“Ya se me está trabando la pantalla, todo el cuento para mover la vaina, y yo dije: ‘Necesito pedir una nueva’, entonces compré una tablet por internet”, relató el deportista extremo.

Mejía aseguró que cuando llegó a su casa, el portero se dirigió a él y le entregó la anhelada caja que llevaba esperando por casi un mes, pero el resultado terminó siendo desconcertante e incómodo. Una vez el participante de MasterChef Celebrity destapó el paquete, descubrió que todo era un fiasco y le habían enviado una tabla para picar alimentos.

“Abro yo y esta es la tabla que me llegó. Bueno, recuerdan esos chistes de ‘lo que pides por internet vs. lo que te llegó’, pues me acaba de pasar a mí”, agregó la celebridad, indicando que estaría buena la ‘vuelta’ con este tema.

Esta situación que relató el motociclista generó una ola de comentarios entre los usuarios de la red social, quienes aseguraron que por eso mucha gente desconfiaba de las compras en línea, teniendo en cuenta que se exponen a posibles estafas. Otros le vieron el lado gracioso y mencionaron que era la “tablet de cocina más costosa del mundo”.

“Mi pregunta es cuánto pagó por la tabla”; “Por eso yo pido pago contraentrega”; “A picar ojo se dijo”; “¿En serio lo estafaron?”; “Qué triste, por eso hay gente que le tiene miedo a la hora de comprar”; “Por no leer bien, eso es un engaño”; “Qué pecado”; “La tabla de cocina más cara del mundo”; “La tablet, pero de cocinar”, entre otras opiniones que quedaron registradas en una cuenta de chismes.

Tatán Mejía, en la final de MasterChef Celebrity

El famoso participantes, que se quejó en el pasado de los jurados por sus constantes críticas en los platos y recetas, se encuentra a un paso de la esperada final del formato, la cual se llevará a cabo el próximo 10 de julio.

El motociclista se ha ubicado en el grupo de los favoritos desde el inicio de la competencia, no solo por sus evidentes triunfos en las pruebas, sino por los riesgos que fue tomando con el pasar del tiempo. Según filtraciones que hizo Carlos Ochoa, experto en televisión, el deportista entraría entre los cuatro finalistas, compartiendo final con Ramiro Meneses, Chicho Arias y Carlos Báez