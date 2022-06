Jessica Cediel se sinceró: reveló como está su salud tras cirugía por biopolímeros

La presentadora y modelo Jessica Cediel volvió a publicar en su cuenta de Instagram, en la que tiene cerca de 9.3 millones de seguidores, para contar el proceso de recuperación que lleva luego de la cirugía de biopolímeros.

“Vuelvo para saludarles y agradecerles por tanto amor y tanto cariño”, afirmó la bogotana en una de sus historias de Instagram, en la que contó la razón por la que estuvo alejada de las redes sociales por unos días.

“La recuperación va muy bien. Hoy (martes 21 de junio) es mi día 10 de recuperada. Me siento muy bien y muy bendecida gracias a Dios”, contó Cediel, y también señaló que está muy animada por su estado de salud, luego de la intervención quirúrgica.

Jessica también publicó otro video junto a su madre, quien es la persona que ha estado pendiente de su recuperación. “La semana pasada me quitaron la enfermera, pero tengo mi enfermera personalizada que es mi mamá. Ella es la que me desinfecta, me echa las cremitas y me ayuda a poner la faja”.

Cediel también afirmó en sus publicaciones en Instagram que ha estado “quieta” durante su recuperación y ha sido su mamá, un gran apoyo en este proceso.

Para Jessica Cediel la recuperación de esta cirugía ha sido muy complicada, pues como lo publicó hace unos días, indicó que debe comer parada, pues no se puede sentar; además, contó que debe comer mucha carne para su recuperación.

La presentadora ha estado informando a sus seguidores sobre este doloroso paso por el quirófano, pues anteriormente se volvió viral un video en el que se ve el dolor que padece Cediel tras salir de la intervención; además, mostró que se le dificultaba caminar.

“Ya en casa, nos vemos después familia. Gracias por tanto amor”, fueron las palabras que escribió en su historia de Instagram.

“Me han lastimado mucho”: Jessica Cediel abrió su corazón y habló sobre el amor

La modelo y presentadora Jessica Cediel abrió su corazón para hablar de un tema que, de hecho, le preguntan frecuentemente en redes sociales, sus relaciones amorosas o un posible nuevo amor; sin embargo, en medio de su entrevista en el programa ‘Bravíssimo’ recalcó que se ha vuelto “prevenida”.

En sus palabras, la bogotana insistió en que sus anteriores relaciones amorosas habían sido muy dolorosas, por lo que habría tomado precauciones para no volver a tener decepciones. Además, enfatizó en lo mucho que estaría disfrutando su soltería.

“Me volví muy prevenida porque me han lastimado mucho, entonces ya llega un punto en el que tú te cierras y te proteges y te vuelves prevenido, pero no por mal, sino porque no quieres que te hagan más daño”, fueron las palabras de la también actriz en medio del programa.

Además, agregó que espera que la próxima persona que intente robarse su corazón sea trabajadora, responsable, con ideales, que sea “echada pa’ delante”, según dijo, tal cual como es ella. Con estas palabras, explicaba que “no era exigente” a la hora de hablar sobre requisitos o qué buscaba en un hombre, solamente que este fuera guerrero.

En su intervención sobre temas relacionados con el amor, afirmó que en algunas ocasiones se encontraba con personas que, al parecer, por tener fama y renombre pensaban que podían conquistar a la bogotana; sin embargo, para acceder al corazón de Cediel se necesitaría tener buenos sentimientos y mucha dedicación, según indicó.

Es de recordar que la relación más conocida y larga que ha tenido la modelo fue con el cantante de música popular, Pipe Bueno. Seguida de esta, estuvo el deportista estadounidense Mack Roesch, y desde entonces no se le ha vuelto a conocer pareja a Cediel; no obstante, siempre ha afirmado estar contenta con su soltería, pero dispuesta a encontrar el amor.