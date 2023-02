Andrés Parra se cansó de imitar a Pablo Escobar y cuestionó a quienes piden que lo haga: “El colombiano es así, tan malvado”

Andrés Parra, uno de los actores colombianos más laureados la última década por sus papeles en la pantalla chica y en las plataformas de streaming, contó por qué se cansó de volver a interpretar el papel de Pablo Escobar, como lo hizo en series como Escobar, el patrón del mal, El señor de los cielos y La Selección.

En su cuenta en Instagram, donde suma más de 730.000 seguidores, subió un reel argumentando por qué le cuesta tanto volver a realizar el papel del máximo capo de la mafia colombiana, a quien en buena medida se le debe la violencia en las décadas del 80 y el 90 en el país. Según él, algunas personas, por ejemplo, le piden a menudo enviar un audio imitando la voz del narcotraficante.

A la fuerza de un personaje como Pablo Escobar, así como a la historia de su violento ascenso, se le suman las cualidades actorales y el parecido físico de Andrés Parra, el protagonista de la serie.

Según él, en buena medida la razón no le gusta continuar actuando como Pablo Escobar —personaje por el que obtuvo los premios al mejor actor protagónico TVyNovelas e India Catalina— para no manosear su interpretación. A sus fanáticos les dijo que si lo quieren ver, pueden acudir a plataformas como Netflix.

“Ustedes tienen la ventaja de tener yo no sé cuántas horas de la voz del man en Netflix. Pueden ir allá y oírlo. Yo no lo voy a manosear. Sería incapaz de hacer algo así. Eso es mejor dejarlo allá en el misterio, me parece más bonito. Se merece ese trato ese personaje”, dijo.

Parra, cuya actuación reciente más recordada es la de Roberto Lozano, en la serie El robo del siglo, afirmó que imitar Pablo Escobar exige una responsabilidad, dado que fue quizá el personaje más oscuro de la historia reciente de Colombia. Para darlo a entender utilizó ejemplos de personajes cómicos.

Andrés Parra participó en la exitosa serie 'El robo del siglo', lanzada en agosto de 2021. Captura de pantalla Netflix. - Foto: Netflix

“Tampoco es el Chapulín Colorado o Pedro el Escamoso, donde no hay una responsabilidad tampoco. Esto lo digo no demeritando a esos maravillosos personajes, sino poniéndolos también en donde están. Son personajes de ficción, cómicos, ligeros que podrían prestarse también para algo así pero este no. Este personaje trae implícita cierta responsabilidad, independientemente de que ciertos espectadores hayan tomado la decisión de transformar la serie en su comedia favorita. Les recuerdo que esa decisión la tomaron algunos de ustedes, no yo. Otra gente que fue un poco más allá y la comprendió y pudo ver las dos caras que era finalmente lo que a mí me interesaba”, comentó.

Andrés Parra también aprovechó para reflexionar sobre la causa que lleva a los colombianos a recordar su actuación en Escobar, el patrón del mal, la que quizá lo acabó de catapultar a la fama, pese a que se emitió por primera vez hace 11 años.

“El colombiano es así. Tan malvado y tan chistoso, eso es lo que nos caracteriza a los colombianos. No puedo prestarme en echarle gasolina a los que se quedaron en el chiste. Sería bueno que se hundan un poquito y verán que se van a encontrar con otra cosa”.

La despachada contra Lina Tejeiro

Las relaciones amistosas entre actores tienen tantos matices como referencias de colores en Pantone. Todos se demuestran su amor de formas diferentes y uno en específico lo hace de la forma más coloquial, directa, a veces grosera y siempre con mucho amor. Se trata del actor Andrés Parra, quien no se guardó ningún tipo de recato a la hora de elogiar a su colega Lina Tejeiro.

Fue uno de los videos de Lina el que desató la estruendosa muestra de amor de Andrés, que llegó con insultos muy fuertes, pero todos enmarcados dentro del amor que los dos se tienen. En el video, Tejeiro hace las veces de una “ñera”, diciendo que puede ser “ñera, pero no de cualquiera”, y muestra un cuchillo de forma muy cómica y hasta algo burda, todo dentro de una interpretación magistral.

Historia de Andrés Para con video de Lina Tejeiro. Foto: Instagram @soyandresparra. - Foto: Foto: Instagram @soyandresparra.

Este video enamoró a Andrés, quien lo publicó en sus redes sociales, específicamente en las historias de su cuenta oficial de Instagram y lo acompañó con la siguiente frase: “Esta boba hpta es la verga….. Te amo @linatejeiro”.