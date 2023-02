Carolina Ramírez se mostró emocionada y reveló importante noticia de su vida: “Hoy nace mi niño”

Carolina Ramírez se convirtió en una de las grandes actrices de la televisión colombiana, debido al talento que plasmó a lo largo de su trayectoria. La artista avanzó con paso firme, dejando una huella en el público con su trabajo en producciones como La hija del mariachi, Séptima puerta y La reina del flow.

La actriz ganó reconocimiento con distintos personajes que interpretó. - Foto: Instagram @carocali

La colombiana cautivó a un público variado con su personalidad, su profesionalismo y su belleza, llegando a despertar interés en quienes quisieron saber más de su vida privada y personal. Algunos usuarios de los escenarios digitales la siguieron y se concentraron en conocer un poco más de la realidad que lleva la actriz lejos de las pantallas.

Recientemente, Carolina Ramírez llamó la atención con una inesperada publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde subió un carrete de contenidos que revelaban una emocionante noticia de su vida. La celebridad no perdió la oportunidad y plasmó su felicidad al recibir a un nuevo integrante de su familia, tras una larga espera.

La artista colombiana llamó la atención con una noticia muy especial en su vida. - Foto: Instagram @carocali

De acuerdo con lo que quedó registrado en la red social, Carolina Ramírez compartió una serie de fotos y videos con los que anunció el nacimiento de su sobrino, hijo de su hermano Juater Ramírez. La caleña subió una ecografía y un video en el que explotó de alegría al imaginar todo lo que vivirían juntos.

“Hoy nace mi niño, y con él una tía. Estás a punto de nacer y ya me has convertido en alguien muy poderosa. Esperarte, soñarte e imaginarte ha sido un bálsamo para este mundo loco al que llegas hoy. Lo siento, no es un mundo perfecto, como tampoco lo fue cuando nacimos tu papá y yo, pero era un poquito menos peor de lo que es ahora. No pudimos hacer nada al respecto mi niño, pero estoy segura que a pesar de eso, serás feliz”, escribió en un post del pasado 22 de febrero.

Carolina Ramírez dedicó un amoroso y extenso mensaje, enfocándose en el papel de tía que tendría de ahora en adelante. La actriz, y protagonista de La Pola reflexionó y habló de las expectativas que tenía con este nacimiento, centrándose en lo que quería que su “niño” recibiera a futuro.

“Te dedico todas las canciones de amor que existan, las que traigan alguna palabra con tía serán para ti: telepaTÍA, empaTÍA, valenTÍA y hasta homeopaTÍA…! Que el mundo hostil al que llegas te reciba y te mantenga amigablemente: que la oscuridad que encuentres en el camino solo sirva para contrastar la luz con la que siempre alumbrarás.Yo te deseo una vida plena, llena de aspavientos y contradicciones; una vida austera, que te permita el poder de la libertad. Sé libre mi niño, sé gentil y generoso, date ese lujo. Quiero que tengas una vida de privilegios: el privilegio de la risa, las buenas compañías, los intensos amores, la inconsciencia de la buena salud, la certeza de los gritos y la buena ventura de tus luchas”, dijo.

La colombiana agregó que estaba ansiosa con esta historia que se escribiría, agradeciendo por el regalo que llegó a su realidad en estos momentos. Ramírez afirmó que siempre estaría para el pequeño, acompañándolo en todas las fases de su camino.

La celebridad dedicó un emotivo mensaje a su sobrino. - Foto: Instagram @carocali

“Sé un buen ser humano para este alocado mundo q no parará de sorprenderte muchas veces para bien e inevitablemente para mal. Que el amor te sobre tanto que puedas compartirlo; que puedas reparar corazones rotos y que tu corazón roto siempre encuentre reparo. Que tu faro sea la coherencia y el desenfado; que heredes de nosotros las ganas de permanecer juntos y reírnos de nada. Hoy el mundo es un lugar mejor porque existes. Hagas lo que hagas, yo siempre estaré para ti, porque eres mi niño, porque soy tu tía desde hoy y para siempre. Gracias por ese regalo”, concluyó.

En el carrete se detalló un clip del hermano y la cuñada de la caleña, quienes estaban preparados para el nacimiento del bebé.