La reconocida actriz se despachó en contra del antioqueño por no pronunciarse con respecto a las supuestas violaciones que se viven en Qatar.

Carolina Ramírez rompió el silencio y le cantó la tabla a Maluma; no lo bajó de “pelotudo”

Maluma, que actualmente es uno de los artistas colombianos más importantes a nivel internacional, ha sido tendencia en las diferentes redes sociales durante los últimos días debido a su presentación en el fan fest del Mundial de Qatar 2022.

Igualmente, el antioqueño recibió cientos de críticas por no haber rechazado la invitación de los organizadores del evento deportivo como lo hicieron otros cantantes. Además, fue cuestionado por levantarse en plena entrevista luego de que le preguntaron sobre las supuestas violaciones de Derechos Humanos en el país asático.

“Es algo que no puedo resolver, yo solo vine a disfrutar la vida y el fútbol. No es algo en lo que me tenga que ver envuelto. Yo vine a celebrar la fiesta del fútbol, a poner mi bandera y mi cultura en el evento más importante de la historia de los deportes y a llevar alegría a los rincones del mundo”, indicó el reguetonero, visiblemente molesto.

Unas de las primeras personalidades en pronunciarse sobre este hecho fue Carolina Ramírez, quien se despachó en contra de Maluma a través de las historias de Instagram y lo tildó de “pelotudo”.

“Lo voy a decir en argentino porque suena lindo: Maluma, sos un pelotudo. En colombiano sería: qué man tan guevon. Cada quien hace de su culo un valero, pero bájale a la soberbia papi que el camino es largo”, indicó inicialmente la actriz.

La vallecaucana, sin embargo, no paró ahí y este lunes volvió a criticar al cantante colombiano por no pronunciarse con respecto a las supuestas violaciones que se viven en Qatar sobre los DDHH y la falta de libertades que tienen las mujeres.

Carolina Ramírez criticó a Maluma - Foto: Instagram: Carolina Ramírez

Ramírez, recordada por su papel de Yeimy Montayo en La reina del Flow (Caracol Televisión), también aprovechó el momento para exaltar la simbólica protesta de Alex Scott, exfutbolista de la Selección de Inglaterra.

“Hay gente más ofendida por mi comentario sobre Maluma, que sobre la violacIón de Derechos Humanos en Qatar. Maluma pudo usar uno de estos, pero no. Él prefirió levantarse de la mesa ante una incómoda pregunta”, sentenció.

Cabe mencionar que esta semana se conoció que los capitanes de seis selecciones europeas declinaron usar el brazalete de “One Love” con los colores de la bandera que representa a la comunidad LGBTIQ+ para evitar cualquier amonestación o sanción por parte de la Fifa.

Ante este anuncio, la periodista y exfutbolista inglesa, Alex Scott, decidió portar la cinta durante la previa del compromiso entre el combinado británico y la selección de Irán, desafiando así a las autoridades del país árabe.

“Espectacular la periodista Alex Scott. ¿Que Kane no se pone el brazalete arcoíris de One Love por las sanciones deportivas que podría tener Inglaterra? Pues se lo pone ella para su directo en la BBC Sport”, escribió un internauta en Twitter.

Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza, que habían previsto portar el brazalete coloreado a favor de la inclusión y en contra de la discriminación, renunciaron este lunes a hacerlo frente a la amenaza de recibir “sanciones deportivas” durante el Mundial de Qatar.