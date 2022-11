Alex Scott, la periodista y exfutbolista que hizo desafiante gesto a Qatar y a la Fifa en pleno cubrimiento del Mundial

Recientemente se conoció la noticia de que los capitanes de seis selecciones europeas usarían un brazalete de “One Love” con los colores de la bandera que representa a la comunidad LGBTIQ+, como rechazo a la discriminación que vive este grupo en Qatar.

Sin embargo, poco después, las selecciones se retractaron del uso del brazalete para evitar cualquier amonestación o sanción a los deportistas por incumplir las normas impuestas por la FIFA.

Pero esto no fue impedimento para que la periodista y exfutbolista inglesa Alex Scott decidiera portar el brazalete que los jugadores se negaron a utilizar.

Espectacular la periodista Alex Scott. ¿Que Kane no se pone el brazalete arcoíris de OneLove por las sanciones deportivas que podría tener Inglaterra? Pues se lo pone ella para su directo en la BBC Sport pic.twitter.com/QSf0uELPXk — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 21, 2022

En medio de una transmisión en vivo para la cadena BBC, la exjugadora, que jugó para Inglaterra por más de 13 años, lució en su brazo el brazalete lo que muchos interpretaron como un acto desafiante ante la cultura catarí.

Para otros, sin embargo, fue un acto valiente y aplaudieron que decidiera sentar su posición de esta manera.

“Espectacular la periodista Alex Scott. ¿Que Kane no se pone el brazalete arcoíris de OneLove por las sanciones deportivas que podría tener Inglaterra? Pues se lo pone ella para su directo en la BBC Sport” y “Espectacular su postureo y ganas de salir en la foto. Si tanto le indigna que el mundial se celebre allí lo más consecuente hubiera sido no haber ido”, son algunos de los comentarios que recibió lo hecho por la joven.

Siete selecciones europeas renuncian en el Mundial al brazalete inclusivo “One Love”

Los siete equipos europeos, que habían previsto portar un brazalete coloreado “One Love” a favor de la inclusión y contra la discriminación, renunciaron este lunes a hacerlo frente a la amenaza de “sanciones deportivas”, durante el Mundial de Catar, anunciaron a pocas horas del partido Inglaterra-Irán.

“La Fifa ha sido muy clara, impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes portan los brazaletes sobre el campo. Como federaciones nacionales, no podemos pedir a nuestros jugadores que se arriesguen a sanciones deportivas, incluidas tarjetas amarillas”, escribieron estas siete federaciones.

Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza han renunciado por ello a que sus respectivos capitanes reciban una tarjeta amarilla por este brazalete inclusivo, sintiéndose “frustrados” por la inflexibilidad de la Fifa.

Inicialmente, Francia, que fue miembro de la iniciativa “One Love”, había anunciado en palabras de su capitán Hugo Lloris que no llevaría el brazalete.

“Estábamos listos a asumir multas aplicables en caso de no respeto de las reglas sobre las equipaciones y estábamos muy comprometidos sobre ese brazalete. Pero no podemos poner a nuestros jugadores en una situación en la que puedan ser amonestados, e incluso tener que abandonar el terreno” (en caso de una segunda tarjeta amarilla), justifican las federaciones.

El reglamento sobre las equipaciones prevé que los capitanes lleven “los brazaletes proporcionados por la Fifa” durante las fases finales. En el caso contrario, el árbitro puede pedir al jugador que abandone el terreno para “corregir su atuendo”, y en caso de no respeto de esta consigna, el jugador puede ser amonestado a la apreciación del árbitro.

abe recordar que el pasado viernes, Alemania, anunció que estaba “lista para pagar las multas”, según declaró el presidente de la federación nacional (DFB). “Si hubiera sanciones financieras, a título personal estoy listo a pagar las multas”, aseguró Bernd Neuendorf, patrón de la institución.

La preparación del torneo estuvo dominada por las preocupaciones sobre el respeto a los derechos de los trabajadores, de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+ en el territorio emirato.

Antes de la reciente decisión, Manuel Neuer, el guardameta de la Mannschaft, se comprometió -como otros capitanes de selecciones europeas- a portar un brazalete “One Love” para promover la diversidad y la inclusión.

Este gesto “no es político, tiene un valor de compromiso a favor de los derechos humanos. No descartamos otras acciones”, avisó Neuendorf, al respecto de las declaraciones de la Fifa sobre estos asuntos. “Debemos enviar una señal fuerte”, añadió. “Decir que no deberíamos concentrarnos en los derechos humanos durante el Mundial, eso me irritó verdaderamente”.