“No puede olvidar”: Iker Casillas se sumó a la polémica sobre Cristiano Ronaldo en medio de Qatar 2022

En el Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo disputará su quinta Copa del Mundo, a la que llega en medio de una gran polémica por sus fuertes declaraciones contra el Manchester United y el técnico Erik ten Hag. Portugal se medirá en la fase de grupos a Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

Aunque se pensó que su continuidad en el club inglés sería fundamental en el naciente proyecto del entrenador neerlandés, con el pasar de los días el atacante de 37 años perdió protagonismo. En la mitad de la temporada europea, todo indica que la relación entre el astro portugués y Ten Hag está totalmente rota.

En conversación con el periodista Piers Morgan, CR7 se refirió sin tapujos sobre su relación con el entrenador del club: “No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”.

Además, dijo que se siente “traicionado” porque lo han “convertido en la oveja negra”. Pero el problema no es “solo el entrenador”, pues “hay dos o tres” personas que lo “quieren fuera del club”.

Esas declaraciones han generado todo tipo de comentarios, muchos en contra del ganador de cinco Champions League. Eso sí, hay otras personas que mostraron su apoyo al líder de la selección portuguesa, con la que ha ganado una Eurocopa y una Liga de Naciones de la Uefa.

Este domingo, en medio del inicio del Mundial de Qatar 2022, Iker Casillas escribió en su cuenta de Twitter un mensaje sobre el atacante de 37 años. El campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 expresó que su excompañero aún tiene mucho más que ofrecerle al balompié y que no se puede olvidar lo que ha hecho.

“La gente cuando habla de @Cristiano no puede olvidar tan rápido lo que ha hecho. Si quiere se lo recuerdo yo. Además, que va a seguir haciendo mucho más! Ya quisiera tenerle yo siempre en mi equipo. Tiene cuerda para jugar al más alto nivel. Es un fuera de serie”, escribió en la red social sobre el futbolista con el que jugó en el Real Madrid.

Para el astro portugués, la edición número 22 del Mundial de fútbol será su quinta participación tras haber estado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

A diferencia del exarquero español, que también se encuentra en Qatar, CR7 no ha podido levantar la copa con la que todos sueñan. Su mejor registro fue el cuarto lugar obtenido en 2006, siendo derrotado en el duelo por el tercer lugar por Alemania.

Cristiano Ronaldo debutará con la selección de Portugal, en el Mundial de Qatar 2022, el jueves 24 de noviembre ante Ghana, después se medirá a Uruguay el 28 del mismo mes y cerrará la fase de grupos contra Corea del Sur el 2 de diciembre.

