A Andrés Parra le quitaron la visa de EE. UU. por jugadita ilegal: “Se la pillaron, lógico”

Andrés Parra, sin duda alguna, es uno de los actores colombianos más reconocidos a nivel mundial, puesto que ha trabajado en numerosas producciones internacionales y nacionales.

No obstante, el vallecaucano confesó hace poco en un pótcast con Santiago Alarcón que sus inicios en el mundo artístico no fueron para nada fáciles, por lo cual le tocó trabajar en diferentes cosas para sacar adelante a su familia. Incluso, señaló que fue empleado de Andrés Carne de Res.

el actor confesó que sus inicios fueron muy complejos - Foto: David Amado Pintor

El actor, de igual manera, le contó al antioqueño que había pasado por momentos muy complejos, porque se convirtió en padre a los 23 años y no había terminado sus estudios, por lo cual admitió que en esa época se iba por unos meses a trabajar a Estados Unidos.

Aunque tenía su visa normal, el artista señaló que lavó carros y fue mayordomo de una familia en el país norteamericano, todo sin el permiso de trabajo oficial de ese país.

Parra puntualizó en el pódcast que al final las autoridades migratorias se dieron cuenta de que sus constantes viajes no eran por cuestiones de turismo y le quitaron el documento por cerca de cuatro años.

El caleño antes de ser famoso fue empleado de Andrés Carne de Res - Foto: Instagram @soyandresparra

“Más ilegal que un plátano, me iba. Tenía más papeles un pescado que yo. Me quitaron la visa; se la pillaron, lógico. Me quitaron la visa como por cuatro años. Me dijeron en ese momento que tenía un año para volverla a pedir inicialmente”, manifestó.

El vallecaucano, criado en Bogotá, recalcó que volvió a tramitar la visa luego de pagar su penalización y señaló que no ha tenido ningún tipo de problema para ingresar nuevamente a Estados Unidos.

Andrés Parra se separó

Mediante este espació, el actor colombiano también aprovechó la oportunidad para referirse, sin pelos en la lengua, a la decisión que tomó de separarse de su esposa Diana Cáliz, con quien duro más de diez años.

“Cuando yo me divorcio, que fue este año, yo ya venía trabajando en mis vacíos y traumas, pero fue como un planazo al pecho. Empezó a salir un montón de cosas que había que sanar luego de mi separación”, aseguró inicialmente.

Luego, manifestó por qué no había hecho pública esta noticia y añadió: “Es que a mí me parece medio ñero salir con un post en redes. No hubo una publicación oficial, hoy en este pótcast lo estamos haciendo oficial”.

Andrés Parra le admitió a su colega que quiso dar la noticia tiempo atrás, puesto que ahora todo se basa en las redes sociales. Sin embargo, el caleño afirmó que estaba en un punto muy alto de saturación, por lo cual tenía que alejarse para sanar.

“No fui maltratado, era una violencia más sutil. Uno se viene a dar cuenta después de mucho tiempo al hacerse cargo de uno mismo. Yo creo que ya se automatizó que todo lo que hacemos va para Instagram o para la red que uno use. Yo me detuve”, enfatizó.

El artista reiteró que en su pensamiento sí creía que sus seguidores habían notado el cambio repentino debido a que las publicaciones que tuvo hace unos años con su familia las eliminó y ahora solo comparte contenido relacionado con su pasión por la bicicleta y su profesión.