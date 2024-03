Érika Zapata vivió curioso momento con mujer que la interrumpió en transmisión en vivo, “me muero por usted”

Todo sucedió cuando Zapata se encontraba haciendo un reporte desde la terminal de transportes de Medellín, cuando en medio del informe, una ciudadana se le acercó y rápidamente le expresó “ Usted me encanta. Yo me muero por usted y es la mejor periodista del mundo. Ojalá me le den un premio pues ”.

“Que los mejores premios de Antioquia y Colombia se los den a usted porque para mí es la mejor periodista del mundo. Yo muero por usted. Yo digo ‘ay, no salió Érika, me dicen cuando esté Érika’. Usted es muy original, espontánea y dice las noticias como son y como ocurren. La felicito, Dios la bendiga, y que todos los premios se los den a usted. Si no, me dice y voto por usted”, le expresó la mujer a la periodista.