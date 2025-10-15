Érika Zapata se destapó sobre amarga tusa que vivió hace poco por un ex; habló de video llorando: “Me encontré al diablo”

Érika Zapata, reconocida periodista y corresponsal de Noticias Caracol en Antioquia, se ha convertido en una figura muy comentada dentro del periodismo colombiano y en las redes sociales. Su forma particular de contar las historias, manteniendo intacto su acento paisa y utilizando expresiones propias de la región, le ha permitido conectar con el público desde la cercanía y la autenticidad.

Su manera espontánea de presentar la información ha provocado todo tipo de reacciones en internet, donde cada una de sus apariciones suele generar conversación. Mientras algunos la elogian por su frescura y honestidad frente a las cámaras, otros consideran que su estilo rompe con los esquemas tradicionales del periodismo televisivo. Sin embargo, esa mezcla de profesionalismo y carisma ha sido clave para que su nombre gane cada vez más reconocimiento en el medio.

Más allá de su trabajo en el noticiero, Érika Zapata también ha despertado curiosidad por su historia personal. Seguidores se interesaron por saber del ámbito amoroso, el cual fue foco de miradas tras una entrevista que concedió.

La reportera indicó en un diálogo que su experiencia en el terreno sentimental no había sido la mejor, pues había dado con un hombre que la lastimó y le causó una fuerte tusa hace unos días.

“Me encontré al diablo, ahí si fue como perros en misa”, comentó al inicio del tema.

Érika Zapata, que cambió de look, mencionó que su primer novio le rompió el corazón con actitudes y situaciones inesperadas, pues le hizo creer que había algo genuino. Tras darse cuenta de lo que sucedía, entendió que el camino no sería sencillo.

“Ahí sí caí en las peores manos, en las equivocadas. En ese caso sí sería mi primer novio, que esa es la razón de por qué la gente me vio por ahí llorando en redes hace poquito, que eso se viralizó porque no supe aceptar qué se siente que se burlen de ti. Yo he cruzado todo tipo de dificultades en mi vida, menos ese tipo de situaciones. Hace 25 días, las atravesé”, mencionó entre risas.

“Era una primera persona que llega, me enamora, me promete el cielo, la luna... eso me salían corazones por las orejas. Yo, toda ilusionada, le decía a mi mamá que tenía novio, toda tragada, y resulta que esa persona estaba con una ex, con la que nunca se dejó de hablar”, destapó.

La periodista agregó que al descubrir esta traición, el hombre soltó comentarios que la lastimaron y la llevaron a sentirse mal, cayendo en el video viral que tanto se comentó en plataformas digitales.

“Me entero de esa información, hice cruce de datos, y finalmente él me trata mal, me hace sentir mal con sus comentarios ‘no estoy preparado para salir con una persona como tú’. Yo lloré desgarrada, no sabía cómo uno aceptaba eso”, afirmó.