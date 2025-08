Érika Zapata confesó que le rompieron el corazón y pasó por un doloroso proceso: “No estaba lista para que se burlaran de mí”

Érika Zapata es una reconocida periodista que se ha ganado el corazón de muchos televidentes gracias a su carisma, estilo único en las notas e irreconocible acento paisa, quien últimamente ha abierto su corazón y confesado detalles de su vida personal.

La paisa le concedió una entrevista a Lo sé todo Colombia y habló sobre su situación actual amorosa y confesó que su primer amor le fue infiel.

“Fue porque me rompieron el corazón. Había conseguido mi primer novio y resulta que me estaba engañando con otra persona, eso fue traumático. Esa fue la nota que la gente vio llorando y lo que pasa es que yo no estaba preparada para que se burlaran de mí”, mencionó la periodista de Noticias Caracol.

“Yo no me voy a echar a morir por esto”, añadió Zapata, haciendo referencia a que fue una experiencia que le dolió mucho, pero que tenía que superar y se dio cuenta de que por una persona no se podía quedar llorando y ya llegaría alguien que si la supiera valorar.

La periodista Érika Zapata habló su mala experiencia en el amor con su primer novio. | Foto: Captura de Instagram @losetodocol / @erika_zava / @david.palencia1

Érika agrego que fue alguien con la que estaba muy entusiasmada, por lo que todavía se sigue recuperando y cuando logré hacerlo por completo va a esperar a la persona adecuada para así, reconocer quién realmente la quiere y es honesto.

“El reconocimiento es bueno, pero de alguna manera la vida te pone en una situación muy difícil y es que mucha gente de la que se te acerca no tiene buenas intenciones, y uno sigue empeliculado pensando como antes, pensando que al que me cerca le tengo que gustar”, mencionó la mujer.

Zapata también señaló que puede ser difícil conseguir pareja porque no sabe si se le hablan por interés o por un verdadero sentimiento, además se considera una buena mujer y espera algún día conseguir a alguien.

“Yo quiero conseguirme una persona que me quiera y vuelvo y lo digo, no una persona interesada, pero si una persona que me aporte en conocimiento, en experiencias y que cuando salga con él, yo sienta que me respeta y que no se avergüence”, finalizó diciendo Érika, demostrando el tipo la mujer y lo que espera para su próxima relación.

La historia fue publicada en Instagram, cuenta con más de cuatro mil me gusta y cien comentarios, donde los usuarios le respondieron con humor por la situación que pasó y muchos se sintieron identificados.