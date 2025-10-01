Erika Zapata es una de las reporteras de Noticias Caracol que se ha ganado el cariño de los televidentes por su carismática personalidad, estilo único en cada una de las emisiones y su inconfundible acento.

La antioqueña ha llamado la atención del público, no por solo por su talento, sino también por sus confesiones de su vida personal y amorosa que han sorprendido al público, incluso en algún momento fue blanco de críticas por su apariencia física.

Sin embargo, en esta ocasión deslumbró con un impresionante cambio de look, pues durante las emisiones, la periodista luce de manera natural y sin mucho maquillaje porque dice que así se siente cómoda. Además, en varias ocasiones ha mencionado el conflicto con su imagen y autoestima que ha ido mejorando con el tiempo.

A través de su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 290 mil seguidores, compartió un video en el que afirma se fue hacer una entrevista y terminó con ropa prestada, maquillada, peinada y en una sesión fotográfica.

La publicación superó los 30 mil me gusta y 800 comentarios, donde los seguidores y fanáticos la elogiaron por su cambio, resaltando su belleza, que no solo es física, e incluso le escribieron que de cualquier manera se ve bien.

“Hermosa como siempre mi Eri”; “Eres auténtica. De las dos maneras te ves genial”; “Te ves hermosa maquillada y el cabello lacio te luce demasiado”; “Erika eres hermosa. Nunca cambies, tu esencia la hace ver espectacular”; “Eres hermosa siempre y la forma en que te vistes es tu sello original, igualmente quedas divina con lo que te pongas”, entre muchos más.

Erika Zapata confesó que le rompieron el corazón

En una entrevista en Lo sé todo Colombia, la presentadora habló de una experiencia amorosa que la marcó en su vida y le generó un gran dolor.

“Había conseguido mi primer novio y resulta que me estaba engañando con otra persona, eso fue traumático. Esa fue la nota que la gente vio llorando y lo que pasa es que yo no estaba preparada para que se burlaran de mí”, comentó.

Esa situación le ha causado dificultad para volver a confiar en las personas, pues por su reconocimiento tiene miedo que le acerquen con intenciones negativas y vuelva a pasar por una situación similar.