Carlos Vargas de ‘La Red’ reveló si tuvo un romance con alguno de sus compañeros del programa.

Carlos Vargas Moreno es un presentador de televisión colombiano que se ha destacado por su sólida trayectoria en medios y su participación en el programa de entretenimiento La Red, con el que logró obtener más popularidad y ganarse el corazón del público.

Recientemente, el vallecaucano volvió a llamar a captar la atención al estar como invitado especial en Los Impresentables, de Los 40 Colombia, programa en el que habló sobre su vida privada y contó detalles que pocos conocían sobre su orientación sexual, explicando experiencias que marcaron su vida.

En uno de los videos que subió el programa en su perfil de Tiktok, Carlos confesó que durante su adolescencia mantuvo una relación con una chica de su colegio porque tenía miedo de “salir del clóset” y sufrir de discriminación o rechazo.

“A mí me tocó besarme con una mujer en el colegio. Mi mejor amigo no sabía, pero uno mantiene en el clóset porque no sabe cómo lo iba a recibir la gente”, añadió, explicando que le era muy difícil pasar de un beso con la muchacha porque no sentía nada.

¿Carlos Vargas tuvo un romance con uno de sus compañeros de La Red?

En la misma conversación con Pipe Flórez, Roberto Cardona y Lu Da Silva, el presentador reveló que lleva seis meses soltero por decisión propia y que anteriormente, cuando tenía una relación, no le gustaba exponerse y prefería mantenerlo lejos de la atención pública.

“¿Nunca habido amor entre compañeros de La Red?”, preguntó uno de los locutores, a lo que el vallecaucano le respondió inmediatamente que no porque todos le parecen feos.

“No mentiras, feos no. A ver si les digo yo, que me gusta el colágeno, yo qué voy a estar con ellos”, afirmó, haciendo referencia que la menor después de él es la presentadora Mary Méndez y con ella no tendría una romance por razones claras.

¿Cómo empezó Carlos en los medios?

El presentador de La Red hizo sus prácticas profesionales en un programa que era como un híbrido entre Sweet, el sabor del dulce y un magazine del Canal Uno que eran los encargados de hacer grandes producciones como Padres e hijos.

“Entro yo como practicante seis meses y después y después vuelven Sweet un diario”, comentó, añadiendo que eso sucedió como en el 2003 y ahí empezó a trabajar en ese programa que se presentaba en la noche, luego realizó entrevistas, entre ellas, al cantante Juanes, que fue tendencia en su momento.