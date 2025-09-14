Carlos Vargas, presentador de ‘La Red’, habló sobre experiencia relacionada con su orientación sexual: “No sentía nada”

Carlos Vargas, destacado presentador de la televisión colombiana, ha llamado la atención del público gracias a su trayectoria en los medios. Su participación en producciones como La Red le permitió consolidar su nombre y abrirse camino en el mundo del entretenimiento, donde hoy es ampliamente valorado por su carisma y desenvolvimiento frente a las cámaras.

Sin embargo, recientemente, el comunicador llamó la atención de los curiosos con una entrevista que concedió a Impresentables, de Los 40, donde dialogó sobre su trayectoria, su vida personal y las experiencias que lo marcaron.

En su charla con el medio radial, Carlos Vargas revivió experiencias que tuvo en su adolescencia, dejándose llevar por el temor al rechazo, discriminación y bullying que rodeaban el entorno en Cartago. De acuerdo con lo expresado, simuló una relación heterosexual con una chica en el colegio, evitando ‘salir del clóset’ por la forma en que se veía el tema en la época.

Sus palabras fueron claras, afirmando que no sentía nada cuando tenía interacción personal con su amiga, pues los besos no le generaban ningún estímulo o atracción.

“A mí me tocó besarme con una mujer en el colegio. Mi mejor amigo no sabía, pero uno mantiene en el clóset porque no sabe cómo lo iba a recibir la gente. Yo tenía una amiga y me la chupeteaba, pero no sentía nada, yo sentía que no podía pasar al otro nivel y no pasaba más allá del beso”, comentó en el espacio de entretenimiento.

Vargas, quien recordó el suceso de años atrás, habló abiertamente de su sexualidad y afirmó que nunca ha tenido encuentros íntimos con una mujer, pese a que no descarta del todo que esto llegue a pasar si una mujer le mueve fibras y lo emociona. En la entrevista fue contundente en que no decía “no”, pues todo podía suceder.

“Nunca he estado sexualmente con una mujer, pero yo he dicho que si hay una nena que me mueva el piso, le haría. Pero no ha habido ninguna. Aunque muchas me parecen guapas”, aseguró.

“Incluso me han invitado a tríos, una de ellos en la fiesta de un matrimonio muy famoso que se hizo en Cartagena”, agregó, como dato inesperado.