Presentador de ‘La Red’ destapó impactante recuerdo e hizo dura confesión sobre Garavito: “Yo me dejo llevar por el susto”

Carlos Vargas habla del momento que estuvo cerca de Luis Alfredo Garavito

Aunque por un momento lo acompañó, una corazonada lo despertó y lo ayudó a huir de las manos del conocido criminal: “Él me convencía diciéndome: ‘Si no me cree, pues váyase’. Yo me dejo llevar por el susto, entonces decido decirle: ‘No, yo le tengo miedo, prefiero irme a la casa’ y me fui. Le cuento a mi mamá y me pega, me dice ‘¿Cuántas veces le he dicho que no se acerque a extraños?’”.