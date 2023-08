Sin rodeos, Carlos Vargas habló de sus ‘sugar babies’, de sus amores y si es ‘sugar daddy’

Carlos Vargas es un presentador que siempre está dando de qué hablar, ya sea por su manera de presentar en La Red, o por sus ocurrencias en las redes sociales.

Los internautas afirman que el famoso no tiene filtros a la hora de sincerarse sobre su vida, por eso no dudan en hacerle toda clase de preguntas, incluso las más incómodas y picantes.

Precisamente, en una nueva dinámica de preguntas y respuestas, Carlos les contó a sus fanáticos si era sugar daddy. El famoso comenzó asegurando que:

“Hablemos de ese tema de si soy o no sugar daddy. Yo creo que es muy delgada la línea de saber uno hasta qué punto se vuelve sugar daddy, porque cuando uno sale con alguien menor, por lo regular, tiende a ser el mayor (en este caso yo) el que invita”, contó.

Luego de dar aquella introducción, aseguró que ser sugar daddy no era lo suyo, ya que consideraba que ese tema era cuestión de “baja autoestima” y él había aprendido con los años a amarse, y mucho.

Carlos Vargas es aplaudido en redes por su sinceridad. | Foto: Instagram @carlitosvargasm

“Creen que uno por ser ‘cucho’ y por ser exitoso va a mantener a un man. Y no. Yo algo que he aprendido de la vida es a valorarme de la siguiente manera: si yo me encargo de ser bueno en mi trabajo, entonces yo me esmero para que me admiren y para buscar una persona en mi entorno que disfrute de eso, porque el amor funciona a través de la admiración. ¿Ustedes creen que yo me voy a merecer menos? Yo siento que esa onda de ser sugar daddy es un tema más de una energía más bajita, de falta de autoestima”.

Lo más curioso del asunto es que, aunque no es sugar daddy, Carlos sí tiene sugar babies y él mismo les contó a sus fanáticos de quiénes se trata. “Yo les digo así a amigos que son menores y que me invitan. Y si me admiran, ¿por qué no me dejo invitar de ellos?”.

Pero no siendo suficiente con eso, el presentador se sinceró respecto a otros puntos de su vida, por ejemplo, el amor. De acuerdo con él, en la actualidad no tiene novio, pero sí busca una relación seria.

Además de eso, aseguró que hace poco estuvo saliendo con alguien y que ahora tiene claro que no debe castigarse por promesas y pensamientos del pasado.

El presentador no teme hablar de sus gustos, relaciones y más. (Instagram Carlos Vargas) | Foto: Carlos Vargas

Cabe mencionar que, hace un tiempo, el famoso aseguró que cuando era pequeño se hizo una promesa a sí mismo: no pensar en relaciones con hombres para no afectar a su familia.

“Estábamos tratando el tema del amor y no me acordaba, porque es algo que nos pasa frecuentemente a los homosexuales y a las minorías [reprimir recuerdos], que yo hice una promesa, por lealtad, a mis papás…”, comenzó diciendo hace un tiempo en una entrevista con Bravíssimo.

Hace un tiempo, Carlos Vargas reveló que salió del clóset a raíz de una pelea con su hermana. | Foto: Foto: Instagram @carlitosvargasm.

Segundos después se refirió con más detalles a aquella promesa: “Cuando estaba chiquito, sentía que tenía que prometerles a ellos que yo no podía ser homosexual, porque los iba a hacer sentir como un zapato, les iba a dar vergüenza socialmente. Entonces, me prometí, y no me acordaba de que yo, de niño, y llorando al lado de la cama, le dije a Dios: ‘Yo le prometo que no voy a casarme, que no voy a tener pareja’”.