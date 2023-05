Carlos Vargas compartió la lista de quiénes son sus amores platónicos

Carlos Vargas es uno de los presentadores más famosos de la televisión colombiana. Se ha ganado su fama como uno de los periodistas de entretenimiento que consigue chismes hasta por debajo de las piedras, por algo está en ‘La Red’, uno de los programas en ese estilo que más ha soltado primicias de los famosos.

Grupo de presentadores de "La Red": Juan Carlos Giraldo, Carlos Giraldo, Mary Méndez, Frank Solano y Carlos Vargas. - Foto: Canal Caracol

Hace unos días Eva Rey compartió una entrevista muy íntima con Iván Lalinde, presentador de ‘Día a Día’ del Canal Caracol y gran amigo del presentador del programa de chismes. Lalinde hizo unas revelaciones bastante fuertes y, cuando se creía que no se vendrían más polémicas, parece que ahora el nuevo protagonista de las tendencias en las redes sociales será Carlos Vargas.

En medio de la entrevista que le concedió a la periodista española, el presentador de ‘La Red’ reveló quiénes son sus amores platónicos, lo curioso es que la pregunta fue enfocada por el lado de importantes personajes de la vida política entre los que se incluyen y quienes consideraba que eran o no atractivos.

Cabe resaltar que en este programa muchos de los invitados han hecho revelaciones que dejan a más de uno con la boca abierta. Uno de los detalles es que por lo general muestran su lado más sensible y en varias ocasiones han salido hasta lágrimas.

En esta ocasión, Eva Rey puso a Carlos Vargas contra las cuerdas. La española hizo que el presentador soltará la sopa con respecto a esos “crushes” que tiene en el país y sorpresivamente se refirió a un candidato a la alcaldía de Medellín. “Se me olvida, pero sé que es uno flaquito, narizón, divino”.

Carlos Vargas se destapó y habló de sus amores platónicos - Foto: Instagram @carlitosvargasm

También dijo que le parecía muy churro el actual alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero. Por si fuera poco confesó cuál es la percepción que tiene del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, dijo que le parecía que era “cerdo y cochino para la cama”.

Por otro lado, se refirió al excandidato a la presidencia Federico Gutiérrez, a quien también considera como un hombre bastante “rico”. Por su parte, dijo que Germán Vargas ya no le parece tan lindo como sí le parecía antes.

Hay un político colombiano que siempre está en la mesa de conversación. Se trata de Álvaro Uribe Vélez, quien fue expresidente del país. Cuando a Carlos Vargas le preguntaron por él, dijo que tendría algo, pero por interés.

Eva le preguntó que por qué lo haría de esa manera y dijo que porque le tocaba, “como hacen muchas. Que me saque de pobre, que me compre el carro, ya tendría la vida asegurada”. También se refirió a Juan Manuel Santos porque le parece guapo y no descartó que, de tener la oportunidad estaría con sus hijos, Martín y Esteban.

Carlos Vargas salió del clóset a raíz de una pelea con su hermana. Foto: Instagram @carlitosvargasm. - Foto: Foto: Instagram @carlitosvargasm.

Otros hijos de expresidentes que le parecen superguapos son Tomás y Jerónimo, hijos del expresidente Álvaro Uribe. La entrevista completa saldrá publicada este domingo en el canal de YouTube de la española Eva Rey. Este espacio se ha convertido en uno de los más virales de las redes sociales por cuenta de la gran cantidad de información que le logra sacar a sus entrevistados.

Por el sofá de Eva han pasado personalidades como Iván Lalinde, Laura Acuña, Enrique Peñalosa, Melissa Martínez, entre otros.

Recientemente en la entrevista con la periodista deportiva, Melissa Martínez, hubo mucha emoción, ya que la barranquillera habló sobre lo sucedido con su expareja Matías Mier y aseguró que ya no esperaba el perdón.

