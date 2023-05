Una fortuna: esto es lo que se ganaría Carlos Vargas en ‘La Red’

Carlos Vargas es uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana, todo gracias a su personalidad histriónica y alegre con la que hace reír a muchos y entretiene al resto, siempre dando las noticias de lo que sucede en el mundo de la farándula y revelando algunos “chismecitos” que las estrellas de la TV, la música, el cine y las redes sociales le cuentan sin chistar, pues casi todos los famosos confían en él.

Aunque los televidentes estén acostumbrados a que Vargas es quien hace las entrevistas, él también hace parte de la farándula colombiana y en ocasiones él se convierte en el famoso que tiene muchos detalles de su vida privada por revelar, por esta razón es invitado a diferentes segmentos de televisión y digitales para que cuente los pormenores de su vida.

Carlos explora su feminidad en todo momento. Foto: Instagram @carlitosvargas. - Foto: Foto: Instagram @carlitosvargas.

Esta vez se sentó en el diván de la periodista española Eva Rey, quien a través de su programa digital Desnúdate con Eva, escudriña cada centímetro de la intimidad de los famosos, siendo Vargas uno de los que más ha hablado sin tapujos, tanto de su sexualidad, como del dinero que recibe mes a mes por su participación en el programa de chistes La Red, de Caracol Televisión.

Fue el tema monetario el que más le interesó a Eva, quien inició preguntándole a Vargas sobre sus inversiones, pues él ha mostrado en varias ocasiones que está muy interesado en poner a trabajar su dinero y desde hace ya varios años lo ha invertido en desarrollos digitales a nivel mundial, que lo afectaron hace un año cuando se dio una caída estrepitosa del dólar y de la libra esterlina a causa de la guerra en Ucrania, la subida de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia y a la muerte de la Reina Isabel II.

El presentador habla sin tapujos sobre su sexualidad. Foto: Instagram @carlitosvargas. - Foto: Foto: Instagram @carlitosvargas.

Vargas le contó a su colega que perdió 60 mil dólares y que su amigo encargado de manejarlo le pidió un plazo de tres meses para recuperarlo. El valluno no le dio ese plazo, le otorgó uno más amplio y lo tranquilizó diciéndole que él entendía la situación y valoraba mucho su amistad, además insinuó que no necesitaba del dinero, pues con lo que gana en Caracol le es suficiente para subsistir.

Esto picó la curiosidad de la española, quien terminó preguntándole al periodista: “¿Cuánto te entra de Caracol? ¿Pero más de 50 sí?”, cuestión que Vargas respondió con un tímido y nervioso “sí”. Pero Rey quería más, como es usual, y siguió insistiendo con su colega buscando que le diera luces si se gana más de 100 millones de pesos. Carlos le respondió con un rotundo “no”, pero en su mirada seguí la picardía que lo caracteriza.

La conversación se tornó en un tire y afloje entre los dos colegas y amigos, dejando a Vargas muy hermético sobre el tema pero dándole pistas a Eva de que estaba cerca de llegar a la cifra exacta, que redondeando debería estar por los 70 u 80 millones, información que el presentador aún no confirma.

Otro de los temas que Rey tocó con Vargas en dicha entrevista fue sobre la sexualidad del valluno, quien es abiertamente homosexual y se define como un hombre queer, que no le teme a usar maquillaje, pintarse las uñas de colores, usar algunas prendas femeninas y demostrar su feminidad sin ningún inconveniente.

Carlos Vargas en reality de HBO Max. - Foto: HBO Max

Eva le preguntó a Carlos si usaba protección a la hora de tener relaciones íntimas con otros hombres, lo que desató una gran confesión por parte del presentador. “Sí. Yo me cuido. Después de un susto de un amigo que resultó convirtiéndose transmisor del VIH, porque una cosa es el SIDA y otra el VIH, para que entiendan… Me contó, soy muy amigo de él. Es de esos amigos con derechos que se queda en tu casa. Un día se quedó en mi casa, luego pasa mucho tiempo y a los tres o cuatro meses me llamó y me dice que resultó con VIH positivo. Yo me asusté, pero me dijo que eso había pasado después de mí”, relató Carlos en su entrevista.