Carlos Vargas puso en venta su apartamento y varios le preguntaron si se va del país

“No sé si sea chisme porque ya les había adelantado algo, Me voy a trastear y voy a poner en venta este apartamento, que quiero mucho. Este apartamento está en mi corazón, en mi alma. Aquí he vivido historias bonitas, de verdad. Aunque claro, también incluyo lo feo porque eso hace parte del aprendizaje que tiene uno como ser humano”.

“Cuenta para dónde te vas, a ver si vamos a estar cerca”, “A mí se me hace que se va del país”, “Cuéntanos si te salió trabajo en otro país, porque se me hace raro que estés vendiendo tu apartamento” y “Qué te vaya muy bien en tu trasteo” , han sido algunos comentarios que han aparecido en la publicación de Instagram.

View this post on Instagram

“Cuando estaba chiquito, sentía que tenía que prometerles a ellos que yo no podía ser homosexual, porque los iba a hacer sentir como un zapato, les iba a dar vergüenza socialmente. Entonces, me prometí, y no me acordaba de que yo, de niño, y llorando al lado de la cama, le dije a Dios: ‘Yo le prometo que no voy a casarme, que no voy a tener pareja’”, admitió.