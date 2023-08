Este sería el nuevo trabajo del presentador de ‘La Red’ Carlos Vargas

De qué se trata el nuevo estudio de Carlos Vargas, la constelación familiar

Para continuar con este tema, un seguidor le preguntó: ¿Carlitos, desde tu saber, las constelaciones son para todo el mundo y cuál es el mayor beneficio?, a lo que él respondió: “Sí, las constelaciones son para todo el mundo, simplemente funcionan cuando la persona cede la voluntad a creer, cuando uno va en esos momentos de que yo no creo que eso me sirva, que se siente un poco presionado, preocupado por un familiar … entonces ceda y hágalo y si uno no tiene el deseo y el no dar fe en esto, va a bloquear lo que se le llamaría la energía cuántica, no permitirá que fluya, porque lo no tangible es lo dudoso y por eso los ateos no creen en Dios, los creyentes no creen en el tema de energías”.