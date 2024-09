Erika Zapata responde a críticas en redes sociales sobre su imagen: “Me produzco como toda mujer”

Erika Zapata, visiblemente molesta, respondió a quienes la critican por su aspecto en las redes sociales. La reconocida periodista de Noticias Caracol y La Finca de Hoy ha sido objeto de comentarios por parte de algunos usuarios, que le reclaman por usar filtros en las fotos que comparte o por verse diferente a como luce en televisión.

Zapata no se quedó callada y decidió utilizar su cuenta en X para dar una respuesta contundente a esas personas que suelen atacarla por medio de comentarios. En su primer mensaje, Zapata expresó su frustración:

“Me saca la rabia esa gente que cada vez que subo una foto arreglada me dicen que filtro. En mi vida cotidiana me gusta estar de otras maneras y cada que puedo, me produzco como toda mujer. Para que vean que no todo lo del pobre es robado”, escribió la periodista, dejando clara su postura sobre las críticas hacia su imagen.

Erika Zapata | Foto: Semana / Captura cuenta de X Érika Zapata

Su opinión estuvo seguida de otro mensaje en el que explicó por qué luce diferente en televisión en comparación con sus publicaciones en redes sociales: “Que es que me veo muy distinta en televisión, claro, porque uso blazer, no me maquillo, recojo el cabello y tengo una forma distinta de mostrarme. Me tienen es con rabia”.

Zapata, quien se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma y estilo único de reportar, ha mantenido una presencia activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida diaria y colabora con diversas marcas y emprendimientos. Su sinceridad y autenticidad, que muchos valoran, también la han expuesto a las críticas, especialmente en un entorno tan visual como el de las redes sociales.

Zapata suele llamar la atención con mensajes que generan todo tipo de reacciones. Recientemente, en otro trino, Érika se había sincerado en cuanto a su situación sentimental, una declaración que también generó algo de controversia entre sus seguidores:

“Se acerca Amor y Amistad, tengo 28 años, nunca he tenido novio y sé que no me he perdido de nada. He tenido tiempo de cumplir mis sueños, enfocarme en la familia y salir adelante. La soledad se aprende a disfrutar de una manera absoluta cuando en silencio te acompañan los logros”, expresó con franqueza.

Erika Zapata periodista de Noticias Caracol | Foto: Captura de pantalla

Muchos de sus seguidores elogiaron su determinación y el enfoque que ha tenido en su carrera y su familia. Para otros, la declaración sobre la soledad y el enfoque en sus metas fue inspiradora, resaltando cómo ha sabido aprovechar su tiempo para el crecimiento personal y profesional.

Algunas opiniones estuvieron relacionadas con la vida privada, cuestionando que hay temas que deben mantenerse a un límite para evitar que las personas se estén involucrando.

Popularidad en ascenso

Érika Zapata no es solo conocida por su trabajo en los medios. La periodista ha logrado construir una sólida comunidad en las redes sociales, donde su estilo desenfadado y su cercanía con los seguidores han sido clave para su popularidad.

En Instagram, Zapata cuenta con más de 224.000 seguidores, mientras que en X supera los 126.000, números que siguen en aumento gracias a su conexión con el público.

A través de sus redes, la periodista comparte momentos de su vida cotidiana, así como las experiencias que ha vivido tras alcanzar la fama. Zapata también utiliza estas plataformas para promocionar productos y servicios de diferentes empresas con las que colabora, lo que demuestra su versatilidad y capacidad para adaptarse al entorno digital.

Además, en los últimos meses, la periodista ha revelado algunos tratamientos estéticos a los que se ha sometido, generando admiración, pero también controversia entre sus seguidores. Sin embargo, más allá de las opiniones encontradas, Zapata ha dejado claro que se siente segura de sí misma y que disfruta de producirse y cuidarse.