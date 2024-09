Él es el hombre con el que la Gorda Fabiola se casó, antes de conocer a Polilla; tuvieron dos hijos

¿Quién es el padre de los hijos mayores de la Gorda Fabiola?

“Después de tres meses de noviazgo, me casé con Mauricio Valencia. Él me hacía reír mucho y nuestra boda fue a escondidas. En ese momento, yo era una estudiante dependiente del apoyo económico de mis padres, quienes dejaron de enviarme dinero. Posteriormente, Mauricio perdió su empleo y empezamos a enfrentar dificultades económicas”, dijo frente a los micrófonos.

La Gorda Fabiola tuvo su propia línea de moda llamada By La Gorda, con la que ayudó a abrir el mercado de ropa para mujeres de tallas grandes. | Foto: Álvaro Tavera

¿Por qué se acabó la relación entre Fabiola y Mauricio?

“Mauricio era psicólogo y trabajaba, perdió su empleo cuando no le renovaron el contrato. Nos quedamos con una deuda del apartamento y un embarazo de alto riesgo. No había ni para el arroz o una lata de atún, muchas veces tuve que saltar matones para llegar a fin de mes. También me tocó lidiar con los excesos de Mauricio, pues le gustaba mucho la fiesta y el licor”.