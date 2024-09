“No ha sido fácil”: hijo de la Gorda Fabiola se sinceró frente al luto que atraviesa

Hijo de la Gorda Fabiola habló del doloroso momento que atraviesa

“Quizás no han sido los momentos más fáciles para vivir, la vida no te enseña a perder una mamá y menos de una manera tan repentina, peor lo único que tengo que expresar en estos momentos —más allá de todo el homenaje que le está haciendo toda Colombia— es agradecerles por acompañarnos en estos momentos tan duros, en estos momentos de duelo que estamos viviendo, no solamente en la familia, sino todo el país”.