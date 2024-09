Él es el esposo de la hija de la Gorda Fabiola, el hombre le salvó la vida en una ocasión

“19 de febrero del año 2019. Grababa yo ‘Sábados Felices’ y me desmayé tres veces. Me llevaron en una ambulancia a una clínica de Bogotá. Allí estaba mi hija esperándome. Me recibe un médico y le dice: ‘vaya y haga los papeles de admisión de su mamá’ mientras yo trato de mantenerla con vida’. Realmente iba agonizando. Terminaba mi proceso de desnutrición. Mi hija se fue a hacer los papeles de admisión mientras el médico me salvaba la vida y mi hija se casó con ese médico”.