Don Jediondo se quebró al aire, y no contuvo el llanto al recordar a la Gorda Fabiola: “Yo grabé la semana pasada con ella”

González, compañero de Fabiola Posada en el programa Sábados Felices y muy cercano a Nelson Polanía (Polilla ) no pudo contener las lágrimas y se quebró en plena entrevista.

“Se nos fue la gordita, era la mamá de los humoristas; yo grabé la semana pasada con ella y me dijo que estaba mejor, no sabe el dolor que me da. Era una gran persona, muy tierna, muy servicial”, dijo Don Jediondo totalmente conmovido y en medio del llanto.