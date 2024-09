Tras muerte de la Gorda Fabiola recuerdan con dolor el sentido mensaje que le dedicó su hijo este miércoles, por su cumpleaños: “maestra de vida”

A pesar de la confesión David Polania, contaron que en la familia se permitían chistes sobre la homosexualidad: “A veces me preguntan mis amigas: ¿y tú no notabas que ese peladito era gay? Y yo les digo: no, ¿cómo te parece? Claro, a veces le decía al nene, ¿qué le vas a pedir al Niño Dios? Y él: la Barbie. Al año siguiente, la keratina de EPA Colombia. Otro año me pedía la depilación láser y el bikini. Y yo, sana ”, dijo la Gorda Familia.

“Ese día iba a asistir a la marcha en Bogotá. Era 2019. Al salir les dije: voy a acompañar a unas amigas a la marcha del Orgullo. Mi mamá lo tomó con calma. Pero mi papá empezó a preguntarme por qué iba. Me persiguió hasta la puerta de la casa y la cerró de golpe. Me insistió en que no le gustaba que fuera. En ese momento, me derrumbé y me encerré en la habitación a pensar todo el día. En medio de todo, se me cruzó por la cabeza contarles. Es ahora o nunca, dije. O les confieso mi sexualidad y Dios sabe qué pasará, o me quedo encerrado en esta prisión”, reveló el joven en 2023 en SEMANA.