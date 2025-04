Leo Espinosa y sus confesiones sobre el amor: “No tengo arrocito en bajo”

Leonor Espinosa, o Leo Espinosa como la llaman muchos, es una de las figuras más queridas de Colombia, especialmente por su impresionante carrera en la gastronomía.

Su pasión y dedicación a la cocina la han llevado a ser una de las chefs más influyentes del país, con numerosos reconocimientos que destacan su talento y su capacidad para fusionar sabores tradicionales con nuevas propuestas.

Leonor Espinoza es una de las chef más exitosas y reconocidas en Colombia. | Foto: Luis Rafael Gazabon

Leonor estuvo en entrevista con el videopódcast Sin Filtro, en SEMANA, y en la conversación, compartió detalles muy personales sobre su vida, más allá de lo que la gente conoce en el ámbito profesional.

En charla con Sin Filtro, Espinosa habló abiertamente sobre su recorrido y sus logros, pero dejó claro que su vida no solo se resume a lo profesional, hablando así de varias opiniones de diversos temas, como el feminismo, y también de su vida amorosa.

Teniendo en cuenta que es una mujer muy exitosa, se le preguntó si este éxito también se veía reflejado en su vida sentimental, y ante esto, mencionó que este aspecto de su vida no va en línea con su trayectoria en la gastronomía.

“¿A qué se le llama ser exitosa? Si ser exitosa es la pareja perfecta, los hijos, no, no soy exitosa [...] Me cuesta enamorarme", dijo.

Además, mencionó que hace varios años no tiene una pareja estable. “Hace ya varios años que no tengo una relación. El tiempo va pasando y pasando y no, no miro para los lados, no me gusta que me presenten, yo no soy de decirle a una amiga que me presente a alguien”, afirmó.

Por otro lado, hizo referencia a la forma en la que suele implementar sus relaciones amorosas, pues no tiene problema en demostrar sus sentimientos y vivir sus sentimientos a flor de piel.

“Soy feliz en la de la forma como me manifiesto con relación a a la pareja. La verdad soy feliz. Si me enamoro, me enamoro, entrego alma, vida, corazón (...) Creo que soy una buena pareja. Pero en este oficio es muy difícil tener una relación”.

La chef cartagenera destacó sus prioridades a la hora de entablar una relación amorosa. | Foto: Restaurante Leo

Además, se mostró segura al afirmar que no necesariamente tiene que tener una relación en la que se comparta una gran cantidad de tiempo, o exista alguna rutina de por medio. Por el contrario, disfruta tener su propio espacio, enfocarse en sus pasiones y no dejar de lado las actividades que disfruta realizar.