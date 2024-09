La última publicación de la Gorda Fabiola: recordó cuando no aceptó ayuda médica estando muy grave: “estaba negada a todo”

La última publicación en Instagram de la Gorda Fabiola antes de morir

“Vengo a contarte mi experiencia y a darte mi testimonio que podemos decir que es un testimonio de vida. A mí se me declaró una diabetes. Yo me jactaba de decir ‘soy una gorda sana ’, hasta que apareció la diabetes, hasta que aparecieron los problemas de rodilla, los problemas de tensión arterial alt a”, dijo.

View this post on Instagram

Antes de morir, en el mismo video, la Gorda Fabiola se mostró muy enérgica y aseguró que ella no conocía lo que era descompensarse por la diabetes, volver a sufrir una notable alta en la tensión arterial, incluso aseguró que su peso ya había bajado a 71 kilos. Sin embargo, se confesó y reveló que “ignoró” las recomendaciones previas: “Ignoré todas las recomendaciones por completo. Me creí la chacha, la que no le pasaba nada, y me pasó la cuenta de cobro”.