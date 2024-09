Gorda Fabiola: amigo cercano a la humorista narra en SEMANA cómo fue su último show en vivo, el pasado viernes; “lucía decaída”

Al otro lado del teléfono, Álvaro cuenta en SEMANA que esa noche la humorista, fallecida este jueves en la mañana, no lucía como de costumbre. “Ella siempre se veía con mucha energía, mamando gallo a cada rato. Pero, esa noche lucía decaída, como apagada, no era la misma de siempre, pero nadie esperaba esta fuerte noticia”, relata el cantante.

Según el artista, ella manifestó, antes de pasar a la tarima, que la aquejaba un dolor en la espalda. “Entonces le dije a Nelson, su esposo, que mejor se presentara él solo para que ella no se esforzara y descansara. Pero, ella no lo permitió. Me dijo, ‘fresco, yo me presento en una sillita’ y así lo hizo por más de una hora. Ella era así: sabía el gran amor que le tenía la gente y no se permitiría dejar de hacerlos reír”, relata González.