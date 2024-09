Muere la Gorda Fabiola: en su última entrevista con SEMANA, narró cómo afrontó la sexualidad de su hijo; “el amor todo lo puede”

El joven no encontró mejor momento para revelar la verdad que un 28 de junio, Día del Orgullo Gay. “Ese día iba a asistir a la marcha en Bogotá. Era 2019. Al salir les dije: voy a acompañar a unas amigas a la marcha del Orgullo. Mi mamá lo tomó con calma. Pero mi papá empezó a preguntarme por qué iba. Me persiguió hasta la puerta de la casa y la cerró de golpe. Me insistió en que no le gustaba que fuera. En ese momento, me derrumbé y me encerré en la habitación a pensar todo el día. En medio de todo, se me cruzó por la cabeza contarles. Es ahora o nunca, dije. O les confieso mi sexualidad y Dios sabe qué pasará, o me quedo encerrado en esta prisión”.