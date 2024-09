Gorda Fabiola: amigos y familiares reconstruyen en SEMANA los días de sobrepeso, infartos y angustias que le costaron la vida a la humorista

Durante la última entrevista que Fabiola Posada le concedió a SEMANA, la humorista desempolvó en su casa una vieja foto, a blanco y negro, en la que no tendría más de un año. Había nacido con “once libras y media de peso y dos dientes abajo”. Por eso, dijo, “yo había llegado a este mundo para hacer reír”.

La diferencia de edad, 8 años, no fue impedimento para que Nelson Polanía y Fabiola Posada se casaran hace más de 20 años. De esa relación nació Nelson David. | Foto: DAVID AMADO Pintor / guillermo torres-semana

Gracias a ese programa no solo se ganaría el cariño de los colombianos. Conocería, 25 años atrás, a Polanía, Polilla, en ese momento un novel comediante que buscaba ganar el concurso de cuentachistes que promovía Lizarazo. Con un tiquete en la final, le pidió a Fabiola que participara de su performance con chistes en los que se burlaba de la gordura; la samaria aceptó encantada.

Es que Fabiola, diagnosticada con diabetes, había sufrido, una década atrás, cuatro infartos en cuestión de días. Sucedió cuando grabó Se nos armó la gorda, su debut en el cine al lado de su Polilla, a quien le llevaba ocho años. Juntos habían terminado una escena en la que debían correr sobre la playa, al encuentro del otro. El plano terminó con un beso y un abrazo y ambos recostados en la arena, uno junto al otro. Solo cuando escuchó “corten” Fabiola confesó que le dolía el pecho y no podía respirar. Sintió la muerte cerca.

Tres arterias tapadas y un sangrado interno la pusieron de inmediato en el quirófano. No fue bueno el pronóstico mientras estuvo en cuidados intensivos. Polilla alcanzó a llamar al elenco de Sábados Felices para el último adiós, pero la humorista se recuperó. “Ese día, contó que alcanzó a ver el túnel, pero se devolvió porque lo construyeron los Nule y estaba sin terminar”, cuenta César Corredor, Barbarita. Ese es el recuerdo que hoy atesora de Fabiola: “Nunca, ni siquiera en los momentos más oscuros, dejó de sacarnos una sonrisa”.

María Auxilio Vélez, amiga y colega en el popular programa de humor, hoy llora la partida de la samaria. “Fue el alma del elenco. Cuesta imaginar que ya no esté, pero todos sabíamos que su salud se estaba deteriorando”, asegura.

Álvaro González, músico y paisano de la comediante, que compartió con ella su último show en vivo el pasado 13 de septiembre, en una viejoteca de Bogotá, supo que algo no estaba bien esa última vez que la vio. Al notarla demacrada y sin ánimos, “algo inusual para una mujer tan llena de energía siempre”, le insistió para que no se presentara. “Déjame hacerlo sentada en una silla”, respondió ella. “Y así lo hizo. Era alguien que no se permitía dejar plantado a su público. Esa noche lucía decaída, pero se quedó hasta el final”, recuerda el artista en SEMANA.