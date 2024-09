Hija de la Gorda Fabiola rompió el silencio y dejó desconsolador mensaje tras muerte de su madre: “Tengo un dolor inmenso”

Mensaje de Alejandra Valencia a la Gorda Fabiola

“Solo me queda seguirte diciendo gracias. Gracias por hacer de mí lo que soy, por enseñarme a ser valiente, guerrera, a vivir cada momento y disfrutarlo como si fuera el último y a hacer cada cosa que hiciera con amor. Con amor te cuidé cada día de mi vida, hasta el último tuyo y me entregué por completo a ti como tú lo hiciste por mí. Me quedo con lo bueno que me dejaste, con tu bullying, con tu humor, con tus carcajadas, con tu simpatía, con tu autenticidad, con tu don de gente, con tu olor”, se leyó en el pie de foto del post.