Lo último que se supo de la salud de la Gorda Fabiola antes de morir: “Estaba hospitalizada”

“Ayer llamé a la gordita para felicitarla por su cumpleaños y me contestó Polilla, me dijo que estaba en la clínica y desde el lunes estaba allá. Me dijo que estaba sedada y que en ese momento estaba más inconsciente que consciente. Me dijo que le estaban aplicando morfina porque el dolor era mucho”, aseguró en diálogo con Noticias Caracol.