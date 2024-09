Amiga sacó a la luz detalles de la muerte de la Gorda Fabiola; contó última conversación: “No pensó que eran sus últimos momentos”

La celebridad partió de este plano terrenal de una forma inesperada y muy fuerte, dejando una huella en todos sus fieles seguidores. Muchos no creían que esto hubiera pasado, teniendo en cuenta que la estrella había aparecido días atrás en redes sociales.

Sin embargo, la noticia fue muy fuerte en las horas de la mañana, despertando curiosidad en quienes quisieron saber qué le había pasado a la querida Gorda Fabiola. Al inicio no se tenía certeza de qué ocurrió con la salud de la comediante, por lo que hubo que esperar a que cercanos hablaran públicamente.

La integrante del programa de Caracol Televisión comentó que el humorista le indicaba que su esposa estaba muy delicada de salud y no había indicios de que las cosas fueran a mejorar. La pareja de Fabiola Emilia Posada, nombre de pila de la también actriz, tuvo que salir corriendo al hospital, ya que los médicos le estaban solicitando estar presente.

“Vi un mensaje de Polilla, que me envió como a las 3:00 de la mañana. Me dijo que el estado de ella era muy delicado, que lo habían llamado de la clínica y que debía estar allá de urgencia. El dictamen de la doctora no era muy esperanzador”, comentó en la charla.