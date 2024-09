Hijos de la Gorda Fabiola destaparon la verdadera causa de su muerte: “Nadie se lo esperaba”

¿Cuál fue la causa de muerte de la recordada humorista de ‘Sábados Felices’?

Hasta hace pocas horas, ninguno de sus familiares se había pronunciado con respecto a las causas de su fallecimiento. Sin embargo, en medio de una entrevista realizada por el periodista David Rincón de Mr. Per Latinoamérica , Juan Sebastián y Alejandra Valencia, sus hijos mayores, revelaron la verdadera razón por la que la famosa cuenta chistes perdió la vida.

“Para todos, la muerte de mi madre fue sorpresa, nadie se lo esperaba, ella estaba muy bien, y fíjense que no la mató el corazón, no la mató la diabetes, que ella tenía diabetes, la mató una bacteria y por eso se la llevó tan rápido y nos tomó a todos por sorpresa, a nosotros y a todo un país”, dijo Juan Sebastián frente las cámaras del medio de comunicación digital.

“Ella adquirió una bacteria y todos pensamos que era otra sintomatología. Ella empezó a decaerse muchísimo, hasta que decidimos ir a la clínica; los médicos no daban con el chiste. Hasta que le hicieron cultivos y encontraron una bacteria que ya estaba muy avanzada y eso fue lo que hizo que en tres días que ella estuvo en la clínica se la llevara. Ahí uno puede ver lo pequeño que es algo que la puede matar”, aseguró.

Opiniones de los usuarios de redes sociales sobre la causa de muerte de la Gordita

“El hecho de ser diabética la hacía sensible a cualquier bacteria y hace el tratamiento más difícil”, ”Este tema de las bacterias es supercomplicado”, “Qué dolor tan grande para Polilla y los hijos, mucha fuerza”, “Qué raro, ya he escuchado mucho los casos de las bacterias”, “Las bacterias hospitalarias son letales, resisten al antibiótico” y “La mejor enseñanza que ella deja bes que seamos mejor personas, ayudemos a los demás y no dejemos de orar”, son algunos de los comentarios que más llamaron la atención.