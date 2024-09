Humorista de ‘Sábados felices’ revela cómo fueron los últimos minutos de la Gorda Fabiola antes de morir; destapó íntimo detalle

César Corredor, que durante años ha protagonizado a Barbarita, habló con Noticias Caracol acerca del gran vacío que le deja la partida de una de sus mayores amigas en la industria del entretenimiento. “Muy triste, el día de ayer no fui capaz de salir a dar alguna opinión (...). No era capaz, me sorprendió mucho cuando mi hermana me llamó y me dijo que en Día a día lo habían hecho oficial, fue muy duro el golpe”, comentó.