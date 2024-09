Video: Así lucía la Gorda Fabiola en los primeros capítulos de Sábados Felices

¿Cómo se veía la Gorda Fabiola en sus primeros años en la televisión?

La Gorda Fabiola relató detalles de su ‘novatada’ en Sábados Felices

“La novatada que pagué con el señor Hugo Patiño cuando entré al programa porque yo no sabía como funcionaban aquí las cosas, y había una muñeca grande de utilería que era como de bronce, superpesada y él me dijo que era de él, que se la acaban de regalar y que por favor, mientras iba a hacer una diligencia y me la dio”.

“Yo no podía moverme con esa muñeca tan pesada y yo me senté y todos se fueron a almorzar y yo me quedé con la muñeca, sin moverme, todos pasaban y nadie me decía nada. Ya por la tarde les dio dolor y se acercaron y me dijeron que la muñeca era del canal y que ya podía descansar”.