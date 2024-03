Así se ve Érika Zapata, de Noticias Caracol, luego de retoque estético en la cara, ¿qué se hizo?

Actualmente, Érika Zapata es una de las periodistas que mayor llama la atención de los colombianos en Noticias Caracol, no solo por su profesionalismo a la hora de dar los informes noticiosos, sino por su jocosa personalidad, particular forma de hablar y su buen sentido del humor .

Así lo dio a conocer la misma Erika por medio de una publicación hace unos días, con el que quiso defenderse de aquellos que le querían afectar su autoestima, manifestando: “Nadie ni nada volverá a afectar mi autoestima. Me reconozco como una persona valiosa y bonita. No me interesa que el resto de la sociedad insista en que soy vieja con 27 años o que soy muy bajita o por qué no me hago una cosa o la otra. Todos tenemos derecho a sentirnos bien”.