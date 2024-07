¿Lo perdonaría? Karen Sevillano habló de la polémica de Aida Victoria y Westcol tras su separación

Aunque Aida manifestó estar segura de que su pareja no le fue infiel, pues no tuvieron ningún acercamiento íntimo, ni llegaron a besarse, decidió ponerle punto a final a su relación, al sentir que Westcol rompió los acuerdos que tenían como pareja al ‘darle entrada’ a otra mujer en su vida.

Nanis Ochoa recibió amenazas por ofensa a Karen Sevillano: “A mis hijas también, no me crucifiquen”

¿Karen Sevillano habló de los creadores de contenido en sus redes sociales?

“Si Neider invita a una mujer a palco... Les voy a decir una cosa, que si yo le encuentro un mensaje a Neider invitando a alguien a palco, no lo perdono. Para perdonar está Jesucristo, qué pena me da. ¿Perdonar qué? No, yo no estoy perdonando a nadie, yo no estoy perdonando hombres”, afirmó la influenciadora caleña.