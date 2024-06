Nanis Ochoa recibió amenazas por ofensa a Karen Sevillano: “A mis hijas también, no me crucifiquen”

Luego de que la primera temporada del reality del Canal RCN, La casa de los famosos Colombia terminara el lunes 17 de junio y Karen Sevillano lograra ser la ganadora y quien apagara las luces de la casa, los integrantes de cada team (papillente y galáctico) se han reunido por aparte, y uno de ellos desató una polémica que se ha ido agravando con el paso de los días.

En una cena que tuvieron los galácticos se pudo apreciar cómo en un momento la modelo y presentadora Nanis Ochoa lanza al aire un comentario ofensivo hacia una persona de color, por lo que muchas personas aseguraron que por el contexto y las personas que estaban presentes iba dirigido a Karen Sevillano.

“Ya que fueran a atacarla y yo me voy ‘quiubo pues negra hij...’”, fue lo que dijo Nanis Ochoa.

Aunque esta conversación se dio en un ambiente privado, la presentadora no cayó en cuenta en que todo quedó grabado, pues Mafe Walker estaba haciendo una transmisión en vivo, por lo que el momento en el que lanzó el comentario se convirtió en un clip que se viralizó rápidamente hasta llegar a la influencer caleña.

¿Acaso Nanis Ochoa dijo negra hijuep*ta mientras Martha, Sebastian y Mafe se reían? Qué bueno que los galácticos no son irrespetuosos ni RACISTAS #ElAmorEsUniversal #LaCasaDeLosFamososCol #KarenGanadora pic.twitter.com/seWkubxmrl — D. (@unaDanielamasss) June 21, 2024

Debido a que sus palabras causaron demasiada indignación en los internautas y a que llegó a Karen Sevillano, Nanis le escribió para pedirle disculpas y aclararle la situación. Sin embargo, esta conversación fue filtrada y muchos aseguran en redes que por tratar de quedar bien, quedó peor.

“Se filtró la conversación que tuve con Karen Sevillano. Se compartió incompleta, pero aquí está íntegra. La única persona a la que le debo una disculpa es a Karen, y a nadie más”, dijo la presentadora.

Karen Sevillano nació en Cali, proviene de una familia del Pacífico y suma en sus redes más de 6 millones de seguidores. | Foto: Cortesía Canal RCN

Nanis Ochoa recibió amenazas en su contra por comentario ofensivo hacia Karen Sevillano

Luego de que esta situación se volviera realmente polémica, la presentadora estuvo en el matutino Buen día, Colombia, hablando de lo sucedido y en medio de la conversación aseguró que está recibiendo amenazas en contra de ella y de sus hijas.

“He recibido amenazas de muerte, pero no me importan. Lo que sí me preocupa es que amenacen a mis dos hijas. Fue un momento desafortunado y un comentario feo, pero ya le pedí disculpas a Karen”, afirmó.

Nanis Ochoa reveló uno de los mensajes amenazantes que le han llegado: “Tengo todos los pantallazos de las conversaciones que me han enviado. Uno de ellos dice: ‘si las veo en la calle las mato’”.

Debido a lo sucedido, Nanis Ochoa hizo una especial petición para que esta situación no siga creciendo: “Discúlpenme, no me vayan a crucificar por eso, fue un error y fue imprudencia. No soy racista, pero hice un comentario desafortunado, por eso ofrezco disculpas”, dijo.

Cuando inició toda la polémica, Nanis Ochoa aseguró que de esa forma se refiere a todos sus amigos de color, incluso habló de uno de sus matrimonios y del actor Omar Murillo: “No entiendo por qué debo pedir disculpas a la comunidad, pero entendí que debo hacerlo. Estuve casa con un negro por siete años (Pipe Calderón) y la abuela de él era chocoana, amo a Bola 8 y me dicen que soy racista porque hice un comentario. No lo entendí, pero ahora sí”, aseguró.

¿Qué respondió Karen Sevillano al comentario de Nanis Ochoa?

La influencer caleña mantuvo cierta distancia de la situación e incluso en sus historias de Instagram aseguró: “Desde que salí del reality me han metido como en cinco bochinches, pero yo, calladita”.

Como respuesta a la presentadora, Sevillano dio una respuesta contundente, pero respetuosa: “Si estuvieses hablando de una persona blanca, dudo mucho que hubieses dicho ‘blanca hij...’. Si lo que me estás preguntando es que si estoy ofendida, la respuesta es que no, vos no sos la primera ni la última persona que me dice ‘negra hij...’”.

