¿Pidió perdón por presión? Filtran chat de Nanis Ochoa y Karen Sevillano por insulto: “A la única que le debo disculpas es a ella”

Luego de que el pasado lunes 17 de junio La casa de los famosos Colombia llegara a su final, se han desatado varias polémicas con algunos de los ex participantes, sobre todo con aquellos que llegaron a la final. Por un lado, los participantes y el fandom del team galáctico dejaron ver que no quedaron muy contentos con el resultado, pues para ellos el verdadero ganador era el actor Julián Trujillo, representante de este equipo.

En la gala final, las presentadoras fueron anunciando uno a uno el puesto correspondiente para cada finalista: el también galáctico Sebastián González quedó en el cuarto lugar, el panameño Miguel Melfi e integrante de los papillentes ocupó el tercer lugar, Julián Trujillo el segundo puesto y la influencer caleña Karen Sevillano se convirtió en la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia llevándose a casa una gran suma de dinero como premio a casa.

Julián Trujillo, Sebastián González, Karen Sevillano y Miguel Melfi, finalistas de La casa de los famosos Colombia | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

Durante el desarrollo del reality, en el inicio, los participantes se dividieron en la habitación cielo, que luego se convirtió en galáctico, y en el cuarto infierno, que luego fue papilla. En el momento en el que pasó un tiempo considerable de la convivencia, los famosos entablaron cercanía y amistad con las personas con las que congeniaron genuinamente, pero de igual forma también surgieron problemas por diferencias de personalidad.

Si bien en algún punto del reality todos los participantes tuvieron alguna molestia o altercado, los participantes más polémicos que siempre hicieron parte de las discusiones fueron los actores Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo con los influencers La Segura, Karen Sevillano, Kevin Fuentes, más conocido en redes sociales como Pantera y Alfredo Redes.

Estas situaciones avivaron muchas críticas y comentarios tanto de los participantes que seguían dentro de la casa como los que no y de internautas, pero fue una situación en especial la que en los últimos días ha generado una ola de críticas hacia Nanis Ochoa, una de las ex participantes del team infiltrados que no duró ni siquiera 24 horas en la casa, pues fue expulsada por ‘El jefe’ por revelar información del exterior, lo cual estaba prohibido.

Nanis Ochoa tras se expulsada de ‘La casa de los famosos’. | Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en X: @MomentosDeLCDLF

Polémica entre Nanis Ochoa y Karen Sevillano

Luego de que el reality terminara, los famosos de cada equipo se reunieron y compartieron momentos especiales, sin embargo, en una de las salidas de los galácticos, Mafe Walker hizo una transmisión en vivo en Instagram en la que se puede ver cómo la presentadora Nanis Ochoa se estaba refiriendo mal de una persona de color, por lo que muchos afirmaron que se trataba de Karen Sevillano.

“Ya que fueran a atacarla y yo me voy ‘que hubo, pues, pues negra hij...´”, dijo Nanis Ochoa.

Luego de esta parte del en vivo se viralizara en redes sociales y fuera del conocimiento de la ganadora del reality, la presentadora tuvo que comunicarse con la influencer para aclarar la situación y pedirle disculpas, cosa que hizo a través de varios mensajes de voz en los que al parecer, le expresó que todo se trató de un momento de efusividad, pero que su intención no era ofenderla.

Ante esta situación, Karen Sevillano le respondió de la manera más pacífica posible: “Si lo que me estás preguntando es que si estoy ofendida, la respuesta es que no. Vos no sos ni la primera ni la última persona que me dice de esa manera. Desafortunadamente, uno aprende a vivir con eso”.

Además, le aseguró que si lo que le preocupa es que ella salga públicamente a hablar de sus palabras, que estuviera tranquila porque no lo iba a hacer “A mí no me interesa salir a redes sociales a ‘hacerme la víctima’”.

Karen Sevillano nació en Cali, proviene de una familia del Pacífico y suma en sus redes más de 6 millones de seguidores. | Foto: Cortesía Canal RCN