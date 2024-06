Karen Sevillano desató locura en el aeropuerto de Cali, pero las fuertes críticas no la abandonan: “Puro circo”

Luego de un gran momento de expectativa entre los televidentes, los ex participantes y los familiares de los finalistas que se encontraban en la gala, Cristina Hurtado anunció que la influencer caleña Karen Sevillano se convertía en la ganadora y se llevaba el premio de una gran suma de dinero .

¿Cómo fue la llegada de Karen Sevillano a Cali?

Su novio Neider García, aseguró que por cuestiones de seguridad no se divulgó fecha y hora de regreso de Karen Sevillano a Cali, pero aún así los fanáticos que han seguimiento descubrieron el momento exacto y por esto llegaron a hacerle su merecida bienvenida.

“No me lo puedo entender, lloré. Todo lo que me querían ver llorar en el reality lo lloré en Cali [...] Firmé un niño, la mamá me dijo ‘firme al niño’ y lo hice”, fueron las palabras de la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos.