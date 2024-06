¿Indirecta para Karen y La Segura? Martha Isabel Bolaños hizo polémicas declaraciones en la final de La casa de los famosos

¿Martha Isabel Bolaños piensa arreglar las cosas con sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia?

Martha Isabel Bolaños deja en claro su postura sobre la enemistad con los papillentes

Para finalizar, Martha quiso aclarar que no está cerrada a poder solucionar los conflictos en un futuro. Sin embargo, considera que aún no es el momento de llevar a cabo conversaciones incómodas, pues se vivieron situaciones muy complicadas que la afectaron de manera significativa.

“En la vida real, no hay reconciliación, hay buena energía, yo no me permito devolver nada de lo que he recibido, más la vida da muchas vueltas, todos tenemos derecho a cambiar, a recapacitar, el perdón hace parte de nuestras vidas, no me gusta cargar con maletas, por eso, tal vez en un futuro se puedan arreglar, pero en este momento, yo estoy completa como estoy y con las cosas que viví”, aclaró.