Karen Sevillano destapó la verdad de su relación con Martha Isabel e hizo polémica afirmación; “todos necesitan terapia”

¿Qué tal está la relación entre Martha Isabel y Karen Sevillano luego de la final del reality?

Sin embargo, Karen aclaró que no tienen ningún tipo de contacto debido a las polémicas y desacuerdos, no obstante, la considera una persona divertida.

“Una amistad en definitivo que no, claro que no, pero Martha es chévere también, yo con Martha me parchaba”, mencionó en medio de risas.