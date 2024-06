Karen Sevillano habló sobre la posibilidad de tener una amistad con Martha Isabel Bolaños: “no tengo nada en contra de ella”

Por eso, en entrevista con La Mega , Karen Sevillano se animó a hablar sobre la posibilidad que existe para que ella y la eterna Pupuchurra de Betty, la fea logren construir una amistad, dejando atrás sus conflictos, respondiendo de manera contundente que, “una amistad no, claro que no, pero yo no tengo nada en contra de ella, creo que uno no va por la vida haciéndose amigo de todo el mundo, la vida muchas veces le muestra a uno quién sí y quién no”.

No obstante, su comentario no terminó ahí, ya que reiteró que no tiene nada en contra de la actriz caleña, “pero en definitiva, pues no seríamos amigas, me imagino, uno no sabe, la vida da muchas vueltas también, pero no creo”.