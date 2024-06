Confirmado: Lenny Kravitz vuelve a Colombia: conozca fecha, lugar y precios para asistir a su show

En la mañana de este jueves, 20 de junio de 2024, el legendario músico estadounidense Lenny Kravitz, conocido por éxitos como Are You Gonna Go My Way, Again, I Belong To You, It Ain’t Over Till It’s Over, Fly Away , entre otros, confirmó su regreso a Colombia en el marco de la gira mundial ‘Blue Electric Light Tour 2024′.

Para esta ocasión el artista promete deleitar a sus fanáticos con varios de sus más grandes clásicos como Fly Away, Again, I Belong to You,I believe in love again y Are you Gonna Go My Way o Ain’t Over Til It’s Over, y los temas que forman parte de su más reciente álbum que le da nombre a la gira.