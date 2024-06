¿Se radica en Colombia?, Miguel Melfi revela en SEMANA qué planes tiene luego de ‘La casa de los famosos’

MIGUEL MELFI (M.M.): No esperaba tanto apoyo, pero sí era como un sueño para mí, yo siempre había tenido en el mapa a Colombia, quería llegar de alguna forma, quería que mi música se escuchara acá. Cuando se me dio la oportunidad me dio mucha ilusión. Entonces cuando llegué, Sí vi que mucha gente se preguntó, ‘¿pero por qué traen un panameño?’, por lo que yo dije, voy a tener que darla toda. Entré, tenía miedo de ser eliminado, pero poco a poco, y aunque no sabía lo que estaba pasando a fuera, sentí el apoyo.