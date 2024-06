Novia de Julián Trujillo soltó verdad sobre Martha Isabel Bolaños tras reality de RCN; dijo qué pensaba de rumores con el actor

No obstante, recientemente, la novia de Julián Trujillo decidió tocar de nuevo el tema en un contenido de redes sociales, soltando una verdad relacionada con Martha Isabel Bolaños y lo que pensaba de ella. La también actriz fue clara sobre su perspectiva de la famosa, una vez terminó esta producción del Canal RCN.

Susana Rojas, sin titubear, afirmó que estaba muy segura de que no había pasado nada, ya que confiaba plenamente en el artista de Enfermeras y su colega.

“Claramente no, bebé, obvio no. Me siento 100% segura”, indicó.